Man die in Kaulille date van ex met honkbalknuppel vermoordde blijft in de cel

De 44-jarige J.G. uit Kaulille blijft in de cel voor de moord op de 25-jarige date van zijn ex. De veertiger sloeg eind juli de man uit Luik met een honkbalknuppel neer in het bijzijn van zijn vrouw.

De Slovaakse veertiger uit Kaulille verscheen vrijdag voor de raadkamer in Tongeren. Daar beslisten ze om zijn aanhouding te verlengen. De verdachte verblijft nu ruim een maand in de gevangenis op verdenking van moord. De politie Carma voert het onderzoek naar de feiten die gebeurden in de nacht van 29 op 30 juli. Daarbij konden ze intussen al wat meer duidelijkheid verschaffen.

Afspraak

Zo blijkt dat op de avond voorafgaand aan de moord, de 39-jarige echtgenote van J.G. – eveneens een Slovaakse – in contact stond met een 25-jarige Albanese Kosovaar die in Luik woont. Ze stuurden berichtjes, waarna er veen afspraakje volgde. De twintiger liet zich door een vriend afzetten bij het huis van de vrouw op de Kaulillerweg. Maar toen hij bij haar in de woning zat, liep het helemaal mis.

J.G. was niet meer samen met zijn echtgenote – met wie hij ook drie jongen kinderen heeft – maar officieel waren ze wel nog getrouwd. Het koppel woonde al vele jaren in Bocholt, maar hun relatie liep fout af. Er is sprake van een explosieve situatie, waarbij het in het verleden al vaker serieus uit de hand was gelopen. Zo waren er al tussenkomsten nodig van politie en justitie.

Hoofdwonde

De veertiger moet de bewuste nacht van de feiten op de een of andere manier te weten zijn gekomen dat zijn ex met iemand had afgesproken. Hij is dan naar haar huis gereden en is er binnengestormd. Daar zag hij de date van zijn vrouw. Vervolgens ging het compleet fout. J.G. haalde uit met een honkbalknuppel. De Luikse twintiger werd aan het hoofd geraakt en was er meteen ernstig aan toe.

Het was de bewoonster die in paniek de hulpdiensten belde. Haar ex-man sloeg op de vlucht. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar aan de opgelopen verwondingen. De vrouw en een dochter die eveneens thuis was, bleven ongedeerd.

Beelden

De verdachte werd internationaal geseind en kon uiteindelijk worden gearresteerd. De 44-jarige J.G. zou in eerste instantie verklaard hebben niets met de zaak te maken te hebben. Hij beweerde dat hij in Slovakije zat, maar dat alibi werd intussen doorprikt door camerabeelden waarop de man in ons land te zien is. Ook andere elementen in het onderzoek wijzen zijn richting uit.

De veertiger zou op dit moment niet meewerken. De communicatie verloopt heel moeizaam, luidt het. Zijn advocaat Carine Op ’t Roodt wil daar niets over kwijt en bevestigt enkel dat haar cliënt werd aangehouden. “We laten de politie haar werk doen en wachten het verdere onderzoek af”, aldus de raadsman van de verdachte.