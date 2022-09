Doel is om Mariagaarde te herstellen in zijn oude glorie, zonder grote verbouwingswerken uit te voeren. — © Karel Hemerijckx

Borgloon

Na twee jaar leegstand heeft kasteel Mariagaarde in Hoepertingen (Borgloon) een nieuwe eigenaar. Het komt in de handen van de familie Van Vloten, die ook Château de la Motte in Sint-Truiden runt. “We gaan er een verblijfscentrum van maken. Het park blijft toegankelijk voor iedereen.”