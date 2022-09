Records van Mo Farah en Bashir Abdi blijven overeind op Memorial Van Damme

Met een geschiedenis van tien wereldrecords – beginnende in de jaren vijftig met Emile Zatopek - is Brussel en omgeving vruchtbare grond voor kilometervreters, maar gisteren kwam daar geen vervolg aan.

De Keniaanse pogingen om het werelduurrecord en/of de 20km aan te scherpen, bleven hangen in de warmte van de Brusselse vooravond. Zo behouden Mo Farah (uurrecord) en Bashir Abdi (20 kilometer) hun plek op de recordtabellen, die ze tijdens de corona-editie van 2020 op deze piste hadden verworven. Ook de piektijd op de 3000m steeple bij de vrouwen bleef overeind.

Eerder op de avond had de Memorial hulde gebracht aan de meest memorabele avond uit de Belgische atletiekgeschiedenis. In september 1972 – net vijftig jaar geleden – gingen in de toenmalige Heizel vijf wereldrecords voor de bijl. En al dat sloopwerk werd verricht door drie Belgen: Gaston Roelants (het werelduurrecord en de 20 kilometer), Willy Polleunis (de 10 mijl) en Miel Puttemans (de 3 mijl en de 5 kilometer). Het kranige trio kreeg een ereronde in een open wagen en een eerbetuiging van meetingdirectrice Kim Gevaert.