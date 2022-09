Xian Emmers trekt naar Rapid Boekarest in Roemenië

In Nederland is de transfermarkt gesloten, waardoor Nederlandse clubs geen inkomende transfers meer kunnen realiseren. In Roemenië is de mercato echter wel nog geopend, met als gevolg dat Xian Emmers een overgang kon realiseren naar Rapid Boekarest. De aanvallende middenvelder moet enkel nog slagen voor zijn medische proeven en zet dan zijn handtekening onder een contract in de Roemeense hoofdstad.

Emmers trainde de afgelopen dagen niet meer mee bij Roda JC, dat eerder al anticipeerde op een vertrek van haar aanvallende middenvelder. Zo haalde het aanvallers Romano Postema, Lennerd Daneels en middenvelder Teun Bijleveld.

Vedette Mutu als coach

De 23-jarige Emmers, een gewezen jeugdinternational, lag nog tot juni 2023 onder contract bij de club uit Kerkrade, dat dus een transfersom ontvangt voor haar sterkhouder. Hoeveel die som bedraagt, was vrijdag nog niet bekend. Emmers verzamelde in totaal 41 wedstrijden in het shirt van Roda JC. Met 10 doelpunten en 10 assists liet hij daarin knappe statistieken optekenen.

Rapid Boekarest is de drievoudige Roemeense landskampioen. Na acht speeldagen deelt het met Farul Constanta de leiding in de Roemeense hoogste divisie, beide teams hebben 18 punten achter hun naam. De trainer van Rapid is overigens geen onbekende: de Roemeense gewezen vedette Adrian Mutu kende als speler een roemrijk verleden bij onder meer Inter, Chelsea, Juventus en Fiorentina.