“Heel de dag kans op buien maar meestal droog”

Vandaag wordt de atmosfeer onstabiel. Waarschijnlijk houden we het voormiddag op de meeste plaatsen in Limburg nog droog al zou er links of rechts al eens een buitje kunnen passeren.

Namiddag neemt de kans op een aantal buien snel toe. Op sommige locaties kan het toevallig enkele keren nat worden, op andere plaatsen valt er geen druppel. Waarschijnlijk zal het overal in Limburg meer dan 90% van de tijd droog blijven. De kans om een intense bui te pakken te krijgen is het grootst tussen 15 en 19 uur. Daarbij kan er zeer lokaal overvloedig veel neerslag vallen in korte tijd. Ook onweer is dan waarschijnlijk.

In de loop van de avond neemt de buiendreiging af. De kans is groot dat het na 20 uur overal droog blijft.

Tussen de stapelwolken loopt de temperatuur op naar een maximum tussen 23 en 26°C. Wanneer de zon erdoor komt na een verfrissende bui zal het weer snel zwoel aanvoelen. De nacht naar zondag verloopt droog.

Lees hier het weerbericht voor de komende dagen.