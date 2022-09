Hoop olifanten, leeuwen en neushoorns ontsnapt uit Zuid-Afrikaans dorp: 45-jarige vrouw gewond

In Zuid-Afrika is een vrouw gewond geraakt nadat meerdere wilde en gevaarlijke dieren konden ontsnappen uit een park. Het gaat om zes leeuwen, vier olifanten, twee witte neushoorns, een zwarte neushoorn, een buffel en een aantal Afrikaanse wilde honden.

De dieren ontsnapten uit het natuurreservaat Hluhluwe iMfolozi Park. De dieren hebben chaos en paniek veroorzaakt in heel wat dorpen in de buurt, want ze lopen er rond zonder zich al te veel aan te trekken van de mensen die er wonen. Die zijn dan weer enorm bevreesd voor de wilde en gevaarlijk dieren.

Er is ook een eerste incident gemeld. Een 45-jarige vrouw, Zandile Mbhele, is gewond geraakt nadat een van de neushoorns vernielingen had aangericht in haar dorp, onder meer door omheiningen plat te lopen. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk.

