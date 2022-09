Cynthia Bolingo is helemaal terug met Belgisch record op 400 meter op Memorial: “Ik kan huilen van blijdschap”

Cynthia Bolingo (29) werd op de Memorial derde op de 400 meter en deed dat in een Belgisch record: 50.19. Ze deed beter dan de 50.29 die ze liep vorig jaar in Nancy. Bolingo kan nu een zware periode definitief afsluiten.

Bolingo, hartsvriendin van Nafi Thiam, raakte in februari zwaar geblesseerd aan de knie en moest revalideren na een operatie. Een jaar na haar droevige exit op de Olympische Spelen, ook door een blessure, staat ze er weer helemaal. Op het EK in München haalde ze de finale en nu sluit ze haar seizoen af met een Belgisch record op de Memorial Van Damme. Ze werd derde op de 400 meter, na Fiordaliza Cofil en Sada Williams, maar haar 50.19 is een nieuw Belgisch record.

Bolingo trok vorig jaar in topvorm naar de Olympische Spelen van Tokio maar moest zich daar net voor de start van de reeksen van de 4x400 meter terugtrekken met een peesblessure. Weg droom. Toch vocht ze terug, maar op het BK indoor in februari sloeg het noodlot weer toe. In de finale van de 60 meter stuikte ze halfweg ineen. Verdict: gescheurde kruisbanden van de rechterknie. Dat ze na een operatie al op topniveau acteerde in München is knap. Het leverde haar een zevende plaats op in de finale van de 400 meter en ze pakte met de Belgian Cheetahs (4x400m) net naast een medaille. Met een BR op de Memorial bewijst ze nu dat ze helemaal terug is en beter dan ooit. “Ongelooflijk, dit was de perfecte race. En dat voor mijn publiek. Ik ben heel fier en bewijst dat ik hard heb gewerkt om terug te keren. Ik kan huilen van blijdschap.”