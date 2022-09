11-jarige jongen van verdrinkingsdood gered in Blankenberge: “Hij is met de schrik vrijgekomen”

Een 11-jarige jongen werd donderdag van de verdrinkingsdood gered in Blankenberge. Hij ging zwemmen in een bewaakte zone, maar raakte door een sterke stroming in de problemen.

Het incident gebeurde na 14 uur voor de hoofdpost van de strandreddingsdienst in Blankenberge. De 11-jarige jongen wou een frisse duik nemen in de zee, die evenwel behoorlijk ruw was. Hij deed dat in een bewaakte zone waar nog strandredders aanwezig waren. Door de sterke stroming werd de jongen al snel dieper in zee gesleurd, waar hij moeite kreeg om boven te blijven.

Enkele alerte redders zagen dat de drenkeling dringend hulp nodig had. “Twee van onze mensen zijn meteen naar hem toe gezwommen”, zegt hoofdredder Tom Cocle. Ondertussen kwam ook de vader van het jongetje poolshoogte nemen aan de waterlijn.

Bewaakte zone

De jongen werd op het droge gedragen en bleef altijd bij bewustzijn. Hij kreeg wel wat water binnen. “Een ambulance was uiteindelijk niet nodig. Hij is er met de schrik van afgekomen”, weet Cocle nog. Dat de 11-jarige aan een verdrinkingsdood ontsnapte, staat buiten kijf. “Als dit in een onbewaakte zone was gebeurd, was dit waarschijnlijk fataal afgelopen.”

In Blankenberge blijven tot en met 18 september nog drie bewaakte zones open. Die bevinden zich centraal op het strand. (jve)