Inventaris vrijgegeven van wat in beslag genomen werd in resort van Donald Trump

Een federale rechter in Florida heeft vrijdag een gedetailleerde lijst vrijgegeven van alles wat de FBI gevonden heeft tijdens de huiszoeking in Mar-a-Lago, het resort van Donald Trump. De agenten namen een hoop mappen in beslag met daarin documenten, cadeaus, foto’s en kleding. 48 mappen, waar op stond dat ze geheime informatie bevatten, bleken leeg te zijn. Het is dus maar de vraag of alles gerecupereerd werd.

Liefst acht pagina’s lang is de inventaris van wat de FBI-agenten aangetroffen hebben in het resort van Trump. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat er 48 mappen aangetroffen werden die gelabeld waren als “geheim”, maar waar niets in zat. Hetzelfde met 40 mappen waar op stond dat ze gevoelige documenten bevatten die terugbezorgd moesten worden aan “de stafchef of militaire top”. Zeven “top secret”-documenten werden gevonden in het kantoor van Trump en elf van die documenten in een berging. 54 documenten waren “geheim” en 31 documenten “confidentieel”.

Het mag dus duidelijk zijn: de in totaal 33 dozen met in beslag genomen materiaal bevatten heel veel materiaal dat helemaal niet in Mar-a-Lago thuishoorde. Zaten ook in die dozen: meer dan 11.000 overheidsdocumenten die niet geheim waren. Het gaat dan onder meer om tijdschriften, foto’s, cadeaus, kleding en krantenknipsels.

Vorderingen

De rechter die de inventaris vrijgaf, Ailen Cannon, gaf ook het bevel tot vrijgave van een summier verslag over de vorderingen in het federale strafonderzoek naar de documenten en het feit dat Donald Trump ze niet, zoals verplicht, heeft teruggegeven toen hij het Witte Huis verliet. Daarin staat te lezen dat de onderzoekers de documenten al een eerste keer bekeken hebben en daar de nodige labels aan aangebracht hebben.

“Het in beslag genomen materiaal zal verder gebruikt worden om het onderzoek vooruit te helpen”, staat daarin te lezen. “Het onderzoeksteam zal het blijven gebruiken, maar ook verdere onderzoeksdaden stellen zoals bijkomende interviews van getuigen.”