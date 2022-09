Bas zegt zijn job op en reist de F1 achterna met zijn camper: “Van mijn hobby mijn beroep gemaakt”

De wereldkampioen is thuis. De Orange Army is opgeschoven van de heuvels in de Ardennen naar het strand van Zandvoort. In volle Maxmania gingen wij praten met drie superfans. Deel 2: Bas van Bodegraven en zijn verloofde legden met hun camper al 17.000 kilometer af om alle Europese races van 2022 te volgen. Hij verdient er nog zijn brood mee ook. “Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt.”