Deze opvallende figuur is de nieuwe mascotte voor Oudsbergse jeugd

Op de tweede schooldag van het jaar kregen de leerlingen van Klim-Op en Sint-Lambertus in Oudsbergen het bezoek van Oudsie, de nieuwe jeugdmascotte van de gemeente.

Op sociale media stelde de gemeente vrijdag met een knap filmpje de opvallende figuur ‘Oudsie’ voor. Hij zal zich voortaan bekommeren over de jeugd in Oudsbergen. “Vanaf nu zul je hem vast en zeker op heel wat activiteiten tegenkomen”, schrijft de gemeente onder haar post. De kinderen sluiten Oudsie alvast in de armen.