Joe Biden opent verkiezingscampagne met snoeiharde uithaal: dit zijn de 10 “MAGA-extremisten”

Twee maanden voor de tussentijdse verkiezingen in de VS is de campagne in alle hevigheid losgebarsten. President Joe Biden trapte in Pennsylvania af met een snoeiharde speech tegen Donald Trump en zijn “radicale” adepten. De ex-president zal hem zaterdag counteren op een meeting in dezelfde staat. Biden wees de kiezers op de ‘Make America Great Again’-extremisten die Trump naar de verkiezingen heeft geduwd. De toon is gezet. Het wordt pro-Trump tegen anti-Trump.