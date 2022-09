Dief geklist die in de vroege uurtjes elektronica stal op containerpark in Hoeselt

Er was al enkele dagen een dief aan het werk die selectief spullen stal op het containerpark in Hoeselt. Via camerabeelden kon de man vrijdag gevat worden.

Het recyclagepark in de Goosstraat in Hoeselt was de afgelopen week een vrijmarkt geworden voor een man die in de containers met elektronica op zoek ging naar spullen die hij kon gebruiken. “Onze parkwachters hadden de diefstallen al enkele dagen opgemerkt”, zegt burgemeester Werner Raskin (Open Vld). “De dief ging selectief te werk en haalde de boxen leeg waar de afgedankte elektronicaspullen in lagen, om dan de onderdelen die hij kon gebruiken mee te nemen. De rest bleef achter op de grond rondom het afdak.”

Camera’s geplaatst

De man die niet van de nabije regio is, had zijn weg naar het containerpark gevonden via een aangrenzende plantage. “Via een groene buffer met bomen, bosjes en een talud klauterde hij binnen in het containerpark, meestal in de vroege ochtend. We hebben camera’s op de bewuste plek geïnstalleerd en dan was het vrijwel meteen prijs. Opnieuw kwam de man op rooftocht. We zien hem onder andere computeronderdelen en een grasmachine meenemen. Uiteraard is dit diefstal en zal dit na het onderzoek van de politie overgemaakt worden aan het parket”, aldus burgemeester Raskin.

De man werd ondertussen geïdentificeerd. De zaak wordt verder opgevolgd. (joge)