Ponette beste Cheetah, Kevin Borlée snelste Tornado, maar Watrin steelt show met record

Helena Ponette liep in de b-reeks van de 400 meter een Belgisch record voor beloften: 51.82. Ze werd tweede na de Française Brossier. Ook haar collega-Cheetahs Camille Laus (vijfde), Imke Vervaet (zesde) en Paulien Couckuyt (zevende) deden mee. “Na een zwaar seizoen was het afwachten wat er nog inzat”, vertelde Ponette. “Na het EK zat het er op, dacht ik. Maar ik wou nog één keer knallen, voor mijn vrienden en familie. In München heb ik mezelf overtroffen, jammer dat we geen medaille pakten. Maar dit is voor mij een opsteker naar volgend seizoen, ik wil nog sneller lopen.”

Bij de mannen won Kevin Borlée won de 400 meter. Hij klopte zijn collega-Tornados Alexander Doom (derde), Jonathan Borlée (vierde), Dylan Borlée (vijfde) en Jonathan Sacoor (zevende).

Belgisch record voor Watrin: “Niet perfecte race”

Julien Watrin werd op de 400 meter horden vijfde in 48.66. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Belgisch record, gelopen twee weken geleden op het EK in München (48.81). De zege was voor de Braziliaan Alison Dos Santos. “Mooi om dit record te kunnen lopen op de Memorial”, reageerde Watrin. “Ik voelde mij vooruitgestuwd door het publiek. Al was het niet de perfecte race, want ik aarzelde wat bij de laatste horde.”