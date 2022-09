Politie Heusden-Zolder legt twee werken stil bij start van schooljaar

Heusden-Zolder

De politie van Heusden-Zolder legde op 1 en 2 september twee werken stil. Dat gebeurde bij controles. De aannemers bleken niet in orde met de regelgeving en kregen daar ook een boete voor.

Zo was een aannemer aan het werk op de Sint-Maartenlaan, op de hoek met de Schansstraat. Daar was het trottoir helemaal opgebroken en de doorgang voor voetgangers onmogelijk terwijl de veiligheid voor fietsers onvoldoende bleek. Bovendien lagen de werken pal op een oversteekplaats vlakbij een school. De politie stelde vast dat er geen vergunning was om de werken uit te voeren en dat signalisatieborden ontbraken.

Snoeiwerken op de Ringlaan. — © Politie Heusden-Zolder

Voorts werden vrijdag snoeiwerken aan de Ringlaan stilgelegd. Verschillende werkvoertuigen stonden op het fietspad en er werden grote snoeiwerken uitgevoerd. Ook hier ontbrak het aan signalisatie en was de doorgang voor fietsers onmogelijk. ppn