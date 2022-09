VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 14 (Montoro-Sierra de la Pandera): dit is voor leider Remco Evenepoel het eerste van de twee zware eindexamens in het Andalusisch bergweekend

Remco Evenepoel staat voor het weekend van de waarheid. Zit hij zondagavond nog in het donkerrood, dan kan hij echt wel van veel meer beginnen dromen. Benieuwd of Primoz Roglic al zijn betere benen terug heeft gevonden. Wil de Sloveen van Jumbo-Visma voor de vierde opeenvolgende keer de Ronde van Spanje winnen, dan moet hij zo stilaan een raid van middellange afstand bedenken. Op zaterdag, of zondag op de Sierra Nevada.

Kort:

Start: 13.05 uur

Aankomst: vanaf 17.17 uur

Afstand: 160,3 km

Het parcours:

Dit is de eerste van het zware tweeluik in Andalusië. Het peloton rijdt door de olijfgaarden van het land. Het levert sowieso mooie plaatjes op, dat wel, maar daar zullen de klassementsrenners geen oog voor hebben.

De rit telt 3341 hoogtemeters, wat minder is dan de twee etappes van het voorbije weekend. Het venijn zit evenwel in het tweede gedeelte van de zaterdagrit. Het begin is redelijk gemakkelijk: Vanuit Montoro gaat het door het dal van de in Andalusië alomtegenwoordige Guadalquivir-rivier.

De laatste honderd kilometer zijn tricky. Vanaf Villanueva de la Reina (na 51 km) begint het eerst langzaam omhoog te lopen. De Puerto de Siete Pilillas (derde categorie, de top op net geen 1000 meter hoogte) is de opstap naar een lastige finale met eerst de ‘Muur van Jaén’ (La Guardia de Jaén) en dan de Puerto de los Villares (2de categorie) die met de Pandera een tweetrapsbeklimming vormt. We eindigen op een hoogte van 1820 meter. Wat onder de grens van 2000 meter is, maar op zondag overschrijven we die dan weer ruimschoots.

Onze sterren:

In principe is dit altijd een etappe waarin de klassementsrenners strijden voor de dagzege en het klassement tegelijk. Maar deze bergrit kan zich net zo goed ontwikkelen zoals de donderdagrit met aankomst op Peñas Blancas waarin een grote, ongevaarlijke groep, met goede klimmers wegrijdt. Om de bonificatieseconden hoeft Remco Evenepoel het niet meer te doen. Het kan dus zijn zoals die keer met Rafal Majka dat de betere klimmers in de ontsnapping van de dag alsnog overleven. We verwachten opnieuw Jay Vine in de aanval. Alleen al omdat dit weekend vijftig punten voor de bergtrui te verdienen zijn. Is hij hersteld van zijn appelflauwte op Peñas Blancas, dan kan de Australiër uitpakken op de ‘Spaanse Kale Berg’. Het is ook stilaan tijd dat Thibaut Pinot zich eens gaat roeren. Wie niet in de sterren staat, maar ook levensgevaarlijk voor de dagwinst kan zijn, is de herboren Ecuadoraan Richard Carapaz. Al komt hij zondag op de Sierra Nevada meer op de hoogte die hij gewoon is van bij hem thuis in Zuid-Amerika.

*** Jay Vine

** Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez

* Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Enric Mas

© IMAGO/Sirotti

Dit zijn de sleutelmomenten:

De Sierra de la Pandera is de col die ver boven de olijvenstad Jaén uitstijgt. De slotklim is slechts 8,4 kilometer lang. Het gemiddeld stijgingspercentage is 7,8 procent. Er moet een hoogteverschil van 657 meter worden overwonnen. Direct na de voet van de col van eerste categorie is er een strookje van 15 procent. Tussen kilometer 4 en kilometer 2 van de top is er een bijzonder zware brok. Het zijn twee moordende kilometers waarbij het percentage eerst 14,1 procent gemiddeld is en tussen 3000 en 2000 meter van de streep is het toch nog 10,6 procent steil. Het is dus een bijzonder onregelmatige klim. Daarenboven is de weg smal en het asfalt best ruw.

Dit moet u nog weten:

* De Sierra de la Pandera wordt de Spaanse ‘Kale Berg’ genoemd. Naar analogie met de Mont Ventoux die uiteindelijk wel een pak zwaarder is.

© AFP

* Het is de zesde keer in de geschiedenis van de Vuelta dat deze kuitenbijter in het routeschema zit. De allereerste winnaar was Roberto Heras twintig jaar geleden. De Spanjaard is vooralsnog de enige die vier keer de ronde van zijn land ook kon winnen. Andere winnaars waren Alejandro Valverde die negentien(!) jaar geleden won, Andrey Kaskechkin (2006), Damiano Cunego (2009) en Rafal Majka vijf jaar geleden. De Poolse luitenant van de dit keer ook al afwezige Tadej Pogacar was de enige die vanuit de vlucht won.