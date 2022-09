BRUSSEL

De Vlaamse regering is in het omstreden Ventilus-dossier bereid om een extra “dubbelcheck” te doen op de geplande technologie. De betrokken West-Vlaamse burgemeesters zullen daarbij zelf ook experts kunnen aanbrengen. Dat is vrijdag afgesproken tussen de Vlaamse regering en de burgemeesters. Een beslissing of de veelbesproken hoogspanningsleiding bovengronds of ondergronds moet komen, lijkt nog niet voor meteen.