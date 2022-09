De “verloren” gepantserde politieauto is teruggevonden op de stoep voor het huis van een garagist in Bree. — © rr

Een gepantserde wagen van de federale politie die al een jaar “verloren” of “kwijt” was, is nu door een passerende politieman teruggevonden op de stoep voor het huis van een garagist in Bree. De federale politie gaat onderzoeken hoe één en ander is kunnen gebeuren.