Naasten nemen afscheid van ondernemer Bruno Jans (75) op eigen bedrijf in Hoeselt

Bruno Jans (75), de stichter van Jans Carrosserie en Jans Creacar in Hoeselt, werd een jaar geleden getroffen door een agressieve kanker. Op 23 augustus overleed hij aan de gevolgen ervan. Bruno’s laatste wens was dat zijn uitvaart zou plaatsvinden op zijn eigen bedrijf, waar familie, vrienden en naasten afscheid van hem konden nemen. Zo geschiedde vrijdag.

LEES OOK. Uitvaart van overleden ondernemer Bruno Jans op zijn eigen bedrijf in Hoeselt

De begroeting vond plaats in de bedrijfshal. De kist - met daarbovenop een leeuwenvlag -, werd binnengereden op een heftruck. Naast vrienden en kennissen kwamen ook klanten uit heel Europa langs om Bruno een laatste keer te begroeten.

De twintig personeelsleden, uitgedost in het zwart, schoven samen aan: “Onze baas was streng maar rechtvaardig”, vertelde Danny Jehaes die al 36 jaar in het bedrijf actief is. “Hij had alles vooraf geregeld en wilde absoluut dat het afscheid op zijn bedrijf zou plaatsvinden”.

De dienst in uitvaartcentrum Mathei in Bilzen werd live gestreamd op een groot scherm dat stond opgesteld naast het bedrijf. Op verzoek van Bruno zelf was er geen traditionele koffietafel maar een receptie met eten, drank en muziek. (DIRO)