Visser gered die 11 dagen lang ronddobberde op zee nadat boot zonk: “Die vriezer was voor mij net als God”

Romualdo Macedo Rodrigues (44) trok eind juli met zijn houten boot naar het eiland Îlet la Mère, dicht in de buurt van Brazilië. Hij was van plan enkele dagen te vissen, tot zijn boot plots water begon te maken. De boot zonk en in een poging om te overleven, klom de man in een vriezer die hij aan boord had. Daar dobberde hij 11 dagen lang mee rond in de zee, tot hij op 11 augustus werd gered. “Wat mij het meest verontrustte was de dorst. Deze vriezer was voor mij net als God. Een wonder”, zei Romualdo.