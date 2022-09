Binnenkort is de rijrichting op de Havermarkt weer als voorheen, stadinwaarts dus. — © Serge Minten

Hasselt

Midden september draait de rijrichting op de Havermarkt in Hasselt weer om, naar de toestand zoals die altijd was. “Omdat de situatie voor fietsers op de Schiervellaan onveilig was”, zegt schepen Marc Schepers. Er was ook heel wat protest van lokale handelaars en zelfs van de deken.