Gasleiding Nord Stream 1 blijft dicht: “Technisch probleem”, zegt Gazprom

De gaspijpleiding Nord Stream 1 zal zaterdag niet heropstarten na afronding van onderhoudswerkzaamheden. Er is een olielek ontdekt, waardoor er geen gas door de leiding zal stromen richting Europa, zo heeft het Russische staatsconcern Gazprom aangekondigd. Dat melden de agentschappen Bloomberg en TASS. Wanneer het euvel hersteld zal zijn en er wel weer gas door de leidingen zal komen, is niet duidelijk.

De voorbije uren werden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1. Zaterdag om 2 uur ‘s nachts (onze tijd) zou er weer gas door de leidingen komen, al bestond de vrees dat Moskou de gasleveringen na het onderhoud niet meer zou hervatten, of dat de capaciteit nog verder zou worden teruggeschroefd. Na eerdere onderhoudswerkzaamheden in juli had Rusland de gastoevoer via de pijpleiding al eens verlaagd.