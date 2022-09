Hij verheerlijkte Bin Laden na de aanslagen van 11 september en voerde op zijn Youtube-kanaal lange discours over de minderwaardigheid van de vrouw en haar onderwerping aan de man. Enkele dagen nadat Frankrijk er eindelijk in geslaagd was om de radicale haatprediker Hassan Iquioussen (58) uit te wijzen, is de man spoorloos. Vermoed wordt dat hij naar ons land is gevlucht.