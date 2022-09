Afvalcontainer dancing Grand Prix Zolder vat vuur: brandweer voorkomt nipt overslag

De brandweer voorkwam vrijdagmiddag dat de vlammen van een brandende afvalcontainer konden overslaan op dancing Grand Prix in Zolder. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De afvalcontainer die tegen de zijgevel stond van dancing Grand Prix, vlakbij het circuit en hotel De Pits, vatte om onduidelijke reden vuur. Brandweerploegen uit Heusden-Zolder werden opgetrommeld om de vlammen te doven. “We waren maar net op tijd om te voorkomen dat het vuur uitbreidde en oversloeg op de woning erlangs”, zegt brandweerofficier Wouter Vliegen. “De eigenaars hebben veel geluk gehad. De afvalbrand is overgeslagen naar de tuin van de woning erlangs. Bij aankomst hebben we onmiddellijk de container geblust. Daarna hebben we bij de buren de bomen en de planten die in vuur stonden geblust. Gelukkig waren we snel ter plaatse en hadden we het snel onder controle. Het had anders kunnen aflopen.”

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond.

“Ramp voorkomen”

Jo Vanoppen, uitbater van dancing Grand Prix, was onder de indruk. “Ik werd opgebeld door mijn buren van het Circuit dat de vlammen van ver te zien waren. Toen ben ik meteen naar hier gekomen”, vertelt de man. “Ik begrijp nog steeds niet hoe het vuur is ontstaan. Volgens getuigen waren de vlammen zo hoog als de bomen en hebben ze twee keer een knal gehoord. Waarschijnlijk was dat een ontploffing in de afvalcontainer. Ik ben de brandweer heel dankbaar dat ze zo snel ter plaatse konden komen. Anders waren de bomen en planten in de tuin van mijn buur én zijn huis volledig uitgebrand.”

Volgens Vanoppen ging het allemaal heel snel. “Ik ben blij met het snelle optreden van mijn alerte buren. Ze hebben samen met de brandweer een ramp voorkomen.”

In de late namiddag moest de brandweer wel terug ter plaatse komen om na te blussen omdat het vuur terug was opgeflakkerd.

