Remco Evenepoel is de jongste leider in de Vuelta die acht dagen rood draagt: “Geen idee wat Roglic deed, ik heb het niet gezien”

Toen hij de vraag kreeg wat hij vond van die versnelling van Roglic de laatste anderhalve kilometer, keek hij verbaasd op: “Ik heb geen idee wat Roglic deed. Misschien wou hij de rit winnen of een kloofje slaan. Ik heb het echt niet gezien hoor”, zei Evenepoel die de laatste kilometers goed gepositioneerd zat. “Ik had helemaal geen ambities voor de dagzege. Neen hoor. Ik wou gewoon de laatste kilometer in een goede positie ingaan. Ik slaagde daar goed in. De ploeg zette me op drie kilometer van de finish af. En daarna zocht ik zelf wel mijn weg. Dat is iets dat ik begin dit jaar heb geleerd door lead out te spelen voor Fabio Jakobsen. Het was eigenlijk gemakkelijk om mijn weg alleen te zoeken”, zei hij in het internationale flashinterview.

Evenepoel werd op zijn koershandschoentjes aangesproken die hij voor het eerst droeg. “Ja ja, ja, maar ik denk niet dat ik ze morgen nog aandoet. Ze staken me onderweg wat tegen hoor.”

De autoritaire leider stelde dat de Sierra de la Pandera van zaterdagmiddag voor hem onbekend terrein is. Het ziet er opnieuw een heel mooie rit uit. Ik hoop gewoon geen tijd te verliezen. Dat is het belangrijkste van allemaal.”