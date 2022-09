Tim Merlier kraakt in de te zware slotkilometer: “Hopelijk wordt het dan maar de slotrit in Madrid”

Mads Pedersen won na de dertiende rit in de Tour nu ook de dertiende rit in de Vuelta. In een sprint bergop was de groenetruidrager oppermachtig. Tim Merlier moest passen in de slotkilometer. “Het kraakte in het hoofd.”

Tim Merlier baalde na afloop. De Belgische kampioen moest in de finale passen. “Ik had de benen niet, zeker?”, reageerde hij. “Ik voelde mij in het begin niet zo goed, had wat last van de warmste. Maar ik vond verkoeling en het ging daarna beter. Ik zat wel goed in de finale, maar had geen versnelling meer op het steilste stuk. En dan kraakt het in het hoofd. Dinsdag wordt het weer moeilijk, die finale is nog lastiger. Hopelijk wordt het de slotrit in Madrid.”

Pedersen: “Denk aan Bennett”

“Ik ben blij met deze zege, de ploeg heeft er hard voor gewerkt en dan is het leuk als je het kan afwerken”, reageerde Pedersen. “Ik ben ook blij dat ik nog steviger in het groen sta. Maar ik moet toch ook denken aan Sam Bennett. Hij was mijn voornaamste concurrent maar moest door een positieve coronatest opgeven. Dat is heel jammer.”

Coquard: “Ik blijf in deze Vuelta”

“Ik was goed geplaatst, maar op het einde viel het even stil. Daardoor zat ik niet in het wiel van Pedersen. Dat Ackermann van ver aan ging, was niet in mijn voordeel. Maar Pedersen was ijzersterk. Iedereen praat over Evenepoel, maar ik vind dat Pedersen de sterkste man is in deze Vuelta. Jammer, want ik had graag gewonnen natuurlijk.”

Eerder vertelde Cofidis-ploegmaat Cimolai dat Coquard de Vuelta vanavond zou verlaten om zo in andere eendagskoersen punten te pakken in de strijd om in de World Tour te blijven volgend seizoen. “Daar is nog ik over beslist”, reageerde de Fransman. “Ik blijf normaal in deze Vuelta en wil dinsdag de rit winnen.”