De wonderbaarlijke terugkeer van het horloge van een Diepenbeekse verzetsheld: 78 jaar geleden afgepakt in Duits strafkamp, nu krijgt zoon het terug

De familie van verzetsheld Justin Pieters uit Diepenbeek krijgt volgende week in Duitsland eindelijk het polshorloge terug dat hem werd afgenomen toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in een strafkamp werd opgesloten. Een symbolische daad, maar met veel betekenis voor de familie. Het horloge lag 78 jaar lang in envelop in een archief. Tot het speurwerk van de archivarissen en een Belgische amateurdetective voor een doorbraak zorgde.