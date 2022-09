Onze tv-tips: opmerkelijk levensverhaal, een asociale familie en geheugenverlies

The Tourist

NPO3, za, 20.20u

Bejubelde serie met Jamie Dornan uit Fifty Shades of Grey in de hoofdrol. Hij wordt wakker in de Australische outback na een auto-ongeval zonder dat hij weet wie hij is. De onervaren politieagente Helen Chambers belooft ‘De Man’ te helpen om antwoorden te vinden. De thrillerreeks werd gepend door Jack en Harry Williams die eerder ook al Baptiste en The Missing schreven.

Who is Ghislaine Maxwell?

Canvas, zo, 20.55u

Societyfiguur Ghislaine Maxwell werd in het kader van de zaak Jeffrey Epstein veroordeeld voor sekshandel en misbruik van minderjarige meisjes. Deze documentaire schetst haar levensverhaal. Dat begon toen haar vader, mediamagnaat Robert Maxwell, tijdens een vakantie van zijn luxejacht overboord valt en verdrinkt. Ghislaine verhuisde naar New York waar ze Epstein tegen het lijf loopt.

Flodder

VTM3, za, 20.35u

Een Nederlandse filmklassieker uit de jaren 80. We maken kennis met de asociale familie Flodder die op een gifbelt woont maar dankzij de tussenkomst van sociaal werker Sjakie kan verhuizen naar een leegstaande villa in een chique wijk. Daar zijn ze niet opgezet met de komst van deze familie. Heerlijke guilty pleasure uit de periode dat het woord hier nog niet was ingeburgerd. (tove)