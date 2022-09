Waar eet … Regi? “Dit Italiaans zaakje was vroeger de kruidenierszaak van mijn grootouders”

In het VTM-programma Regi Academy gaat Regi op zoek naar muzikaal talent, maar daarbuiten speurt de dj ook altijd naar nieuwe adresjes. Hij deelt de leukste plekjes in en rond woonplaats Heusden … Al mag het soms ook wat verder zijn.

Rauw in Heusden-Zolder

“Ik ben zó blij dat er op 900 meter van mijn deur een barbecue- en vleesrestaurant met internationale allure gekomen is. Ze smoken hun eigen vlees, pullen hun eigen pork en nemen barbecue streetfood kitchen héél serieus. Daarnaast hebben ze ook vaak premium cuts die niet op de kaart staan. Je gaat er niet van vermageren, maar de Meat Lovers combo is een echte aanrader.”

Rauw, Koerselsebaan 181 in Heusden-Zolder. Open: ma, di, do en vrij 11.30-14 uur en 17 tot 22 uur. Op za 17 tot 22 uur en zo 11.30-22 uur. Info: www.rauwbbq.be

La Salute in Heusden-Zolder

“Bij La Salute weten ze héél goed dat entertainment en sfeer minstens even belangrijk zijn als wat er op het bord komt. Gastheer Salva is de reden waarom mensen vanuit heel België en ver daarbuiten naar Heusden-Zolder afzakken. Hij zingt en danst in zijn zaak en brengt ook een versie van ‘Marina’ waar Rocco Granata jaloers op zou zijn. En er is ook nog lekker eten.” (knipoogt)

La Salute, Sint-Willibrordusplein 15 in Heusden-Zolder. Open: do t.e.m. za 18 tot 23 uur, zo 12 tot 23 uur.

La Botte en Peppe’s in Genk

“Twee verschillende zaken, maar allebei van chef Peppe Giacomazza. Zowel de high end La Botte als de down to earth Peppe’s zijn hemels. Soms neig ik zelfs lichtjes naar Peppe’s, omdat niet iedereen elke dag een uitgebreide menu-ervaring wil. Toch zou ik alleen al voor de wijnen van sommelier Gaspare elke dag bij La Botte reserveren. Boek erna wel een hotelkamer of taxi, want op je benen staan is uitgesloten na de full La Botte treatment.” (lacht)

La Botte, Europalaan 99 in Genk. Lunch 12-13.30 uur, diner 18.30-20 uur. Gesloten op di, wo en za namiddag. Info: www.labotte.be

Peppe’s, Bochtlaan 2 in Genk. Open: ma, do, vrij, za en zo 8.30-20 uur. Info: www.peppes.be

Il Canniccio in Heusden-Zolder

“Achter dit zaakje zit een bijzonder verhaal: tot mijn tweede heb ik hier gewoond, want dit pand was de kruidenierszaak van mijn grootouders. Daarna heeft chef Alberto er een succesvol Italiaans restaurant van gemaakt. Ik ga nog altijd graag terug om meer dan nostalgische redenen. Neem de Italiaanse resto’s weg uit Limburg en er zou niet veel meer overblijven.”

Il Canniccio, Kleuterweg 3 in Heusden-Zolder. Open: vrij en zo 12-14 uur en 18-22 uur. Za en ma 18-22 uur. Info: www.ilcanniccio.be

© RR

Blueness in Antwerpen

“Sinds onze opnames voor Van De Kaart zijn chef-kok Sergio Herman en ik vrienden voor het leven. Wat hij nu weer klaarspeelt, vlak naast sterrenzaak De Pristine, past helemaal in mijn straatje. Het DNA van Sergio, de verse producten uit de zee, de Japanse touch … It’s all there. Bij Blueness krijg ik spontaan een beetje Oud-Sluis vibes.”

Blueness, Lange Gasthuisstraat 11 in Antwerpen. Open: di t.e.m. za 10-12 uur en 16-19 uur. Info: www.blueness.com