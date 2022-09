Raad van Europa waarschuwt: “Mensenrechten in het geding in aanmeldcentrum Ter Apel”

De mensenrechten van asielzoekers zijn in het geding in het Nederlandse aanmeldcentrum in Ter Apel, zo waarschuwt de Raad van Europa. Asielzoekers lijken er een onmenselijke of vernederende behandeling te krijgen, zegt de mensenrechtencommissaris van de verdragsorganisatie.

Mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic heeft Nederland in een brief aangesproken op de beroerde omstandigheden in met name het Groningse aanmeldcentrum. Ze maant bevoegd staatssecretaris Eric van der Burg aan dringend “alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de rechten van de betrokkenen te beschermen”.

Niet alleen in Ter Apel maar ook in andere opvangcentra moeten asielzoekers veel langer verblijven dan de voorzieningen toelaten, constateert Mijatovic. Dat ook kwetsbare mensen daartoe zijn veroordeeld baart haar zorgen. Ze wijst op de dood van een baby vorige week in een noodopvangruimte. Ook vraagt ze zich af waarom Nederland Oekraïense vluchtelingen zoveel beter behandelt dan andere nieuwkomers.

Soelaas

Bij de plannen van de Nederlandse regering om de crisis te bezweren plaatst de mensenrechtencommissaris vraagtekens. Ze betwijfelt of die soelaas bieden. En ze beklemtoont dat Nederland met bijvoorbeeld de omstreden opschorting van gezinshereniging niet internationale afspraken mag schenden.

Nederland had kunnen voorkomen dat het zo misging, stelt de commissaris verder. Ze heeft zelf toen er tijdelijk minder asielzoekers naar Nederland kwamen meermaals gewaarschuwd dat de opvang beter niet drastisch kon worden afgebouwd.

Draagvlak ondermijnd

Ook zou de regering beter een andere toon aanslaan. Door vooral te hameren op het afschrikken en terugsturen van asielzoekers ondermijnt ze op den duur het draagvlak voor asielopvang, waarschuwt Mijatovic.

Staatssecretaris Van der Burg zet in een antwoordbrief al zijn maatregelen en plannen nog eens op een rijtje, maar wijst erop dat Nederland het niet alleen kan. “Oplossingen op Europees niveau zijn ook nodig.”