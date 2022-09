Een vliegtuig van United Airlines heeft vrijdagochtend op de luchthaven Schiphol bij Amsterdam de start afgebroken omdat er rookontwikkeling was in het vliegtuig. De 253 passagiers en 13 bemanningsleden zijn geëvacueerd en opgevangen op de luchthaven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een verkennend onderzoek gestart naar het incident.