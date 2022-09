BV Hotspot. Lize Feryn verkoopt haar huis, tranen bij Sarah Puttemans en heeft Eline De Munck een bril nodig?

Pukkelpop ligt al even achter ons, maar dat laat Lotte Vanwezemael niet aan haar hart komen. De seksuologe blikt duidelijk vol nostalgie terug op een legendarisch feestweekend.

Lize Feryn zette, schijnbaar met spijt in het hart, een nieuwtje op Instagram. Het huis waar zij en haar zussen opgroeiden in Gent, het huis dat haar mama zelf verbouwde, staat te koop. Vraagprijs? 495.000 euro, maar daar krijg je wel een instapklaar stulpje met zes slaapkamers in de Puinstraat voor in ruil.

Eline De Munck mag dan wel een eigen brillenmerk hebben, schijnbaar heeft ze zelf dringend een exemplaar nodig. Dat zwembad is toch nét iets te groot om over het hoofd te zien.

Linde Merckpoel houdt duidelijk van een uitdaging. Voor Iedereen Beroemd werd ze deze week even computerlerares en die job lijkt haar nog te liggen ook.

Droevig nieuws voor Sarah Puttemans, de vriendin van Viktor Verhulst. Na veertien jaar moest ze afscheid nemen van haar hondje Happy en daar kwamen duidelijk tranen aan te pas.