Oscar Piastri krijgt gelijk: F1-talent rijdt komende twee seizoenen voor McLaren (en niet Alpine)

Oscar Piastri (31) mag volgend seizoen in de F1 voor McLaren uitkomen. Het was onduidelijk of de talentvolle Australiër een contract had bij Alpine maar de FIA heeft nu beslist dat het contract niet bindend is. Waarna McLaren zijn komst voor twee seizoenen bevestigde.

Oscar Piastri is een totalent. Hij werd in 2021 wereldkampioen in de Formule 2 en was dit seizoen testrijder bij Alpine 1. Toen Fernando Alonso voor volgend seizoen zijn vertrek aankondigde (hij gaat Sebastian Vettel vervangen bij Aston Martin) kondigde het team op 1 augustus aan dat de Australiër in 2023 voor Alpine in de F1 zou rijden. Maar de rijder zelf ontkende en zei dat hij geen contract had getekend en dat de optie was verlopen. Hij zei dat hij gekozen had voor een ander team. Dat bleek McLaren te zijn, waar hij zijn landgenoot Daniel Ricciardo moet vervangen.

Een maand later heeft de Contract Recognition Board van de FIA besloten dat Piastri niet bij Alpine moet blijven. McLaren legde hem meteen vast voor twee seizoenen.