Moet de transferstunt van het jaar nog komen? Promovendus Westerlo droomt van ex-Rode Duivel Nacer Chadli

De Rode Duivel moet spelen met het oog op het WK en bij Basaksehir is de concurrentie groot. In het Kuipje vernamen ze dat hij openstaat voor een terugkeer naar België en contacteerden ze de speler om zijn situatie te bespreken. Afwachten of het in de komende dagen tot méér leidt. Chadli verdient nog goed de kost in Turkije, al heeft hij wel nog maar één jaar contract. Westerlo zou hem zoals bij Bolat meer zekerheid op langere termijn kunnen geven. Ook bij Charleroi dachten ze al aan Chadli.

Spits van Fenerbahçe

Ook op de spitspositie probeert Westerlo een grote naam te strikken. Hasan Cetinkaya informeerde bij zijn ex-club Fenerbahçe naar de Turkse international Serdar Dursun (30), maar die is voorlopig te duur. Bij de Turkse topclub was hij vorig seizoen nog goed voor 15 doelpunten in de Turkse Süper Lig, maar dit seizoen is hij geen onbetwiste basisspeler en wil hij graag vertrekken. Eerder vond Dursun in de Duitse tweede klasse in 159 wedstrijden 67 keer de weg naar doel. Sinds hij vorig jaar in oktober een eerste keer voor de nationale ploeg werd opgeroepen scoorde hij 7 keer in 8 wedstrijden.

Ook de piste Stef Peeters (Eupen) wordt nog steeds bewandeld. Een eerste bod van Westerlo werd afgewezen, maar de Kemphanen zijn bereid hun bod te verhogen.