Christine Jamar met twee van haar prijshengsten in Dubai. — © Antonia Bautista

Eind oktober zullen er nogal wat bodyguards rondlopen in Lier. De broers van de emir uit Qatar en verschillende prinsen uit Saudi-Arabië vliegen speciaal over om er de United Crown Cup for Arabian Horses en het tweedaagse Europees kampioenschap voor Arabische volbloedpaarden bij te wonen.