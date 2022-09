ROYALS. België plant koninklijke bruiloft en Noorwegen heeft er een royale realityster bij

September is officieel begonnen, de zomervakantie zit erop. Net zoals wij schoten ook de royals deze week weer helemaal in actie. Nieuw (school)jaar, nieuwe kansen!

Leah Isadora Behn, de dochter van de Noorse prinses Märtha Louise en kleindochter van koning Harald en koningin Sofia, gaat deelnemen aan een realityprogramma. De zeventienjarige zal te zien zijn in Power Women Norge, dat draait rond “vijf sterke, ondernemende topvrouwen in hun respectievelijke vakgebieden”. Als beauty-influencer is Leah Isadora daar helemaal op haar plaats!

Feest bij de koninklijke familie in Zweden want prins Gabriel mocht deze week vijf kaarsjes uitblazen. En dat werd gevierd met een royale foto.

In een interview met het Zuid-Afrikaanse magazine News24 heeft prinses Charlène van Monaco het uitgebreid over de moeilijke tijde die ze achter de rug heeft. Daarbij is ze vol lof over haar gezin. “Ik ben door een heel moeilijke periode gegaan, maar ik heb het geluk gehad dat ik gesteund én geliefd werd door mijn man, mijn kinderen en mijn familie, waaruit ik al mijn kracht heb geput. Ik voel me fysiek een stuk sterker. De weg was lang, moeilijk en pijnlijk. Ik wil niet te snel gaan, maar ik voel me nu veel rustiger”, aldus de prinses.

Op tien september stappen prinses Maria Laura, dochter van prinses Astrid en nicht van koning Filip, en de Brits-Franse William Isvy in het huwelijksbootje. Afgelopen vrijdag werden daarover de laatste details bekendgemaakt. Zo zullen de twee ’s ochtends in het Brusselse stadhuis voor de wet trouwen in intieme kring, ’s namiddags volgt een religieuze ceremonie in de kathedraal. Over de bruidsjurk van Maria Laura is voorlopig nog niets geweten.

Koningin Rania van Jordanië vierde deze week haar verjaardag en dat deed ze met de hele familie. Om de dag te vereeuwigen, postte ze ook een leuk familiekiekje op Instagram.