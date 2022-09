Volwassenonderwijs Cursa Noord in Lommel krijgt 20 fietsen. — © TV Limburg

Lommel

In het Centrum voor Volwassenonderwijs Cursa Noord in Lommel zijn er twintig fietsen toegekomen. Het gaat om een schenking van de plaatselijke Rotaryclub. Het leercentrum ligt namelijk op een verlaten fabriekssite die moeilijk te bereiken is voor wie geen auto heeft. Iman volgt een informatica-opleiding aan het CVO en leende als eerste een fiets uit.