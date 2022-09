Gloria Monserez: “Alles wat ik nu doe, is uit liefde voor het project.” — © © VRT - Thomas Sweertvaegher

Hasselt

Maakt zondag haar debuut als Eén-presentatrice: een jongedame met Lummense roots, Gloria Monserez (21). In ‘Hotel Romantiek’ treedt ze in de voetsporen van Frances Lefebure, al zou ze het zelf niet zo omschrijven. “Ik zie dit als een kans om het even goed te doen als Frances.”