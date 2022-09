De afgelopen twaalf weken zijn meer dan 322.000 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole door de politie. Zo’n 2,5 procent of 7.972 bestuurders testten positief. Dat is het laagste (procentuele) aantal positieve tests in vijf jaar, zo blijkt uit de resultaten die vrijdag werden bekendgemaakt door verkeersveiligheidsinstituut Vias.