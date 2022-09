GEMEENTERAAD Verbouwing gemeentehuis Neerpelt zal 1,3 miljoen euro meer kosten

Pelt

Gemeenterhuis: De geraamde kostprijs voor de verbouwing van het oude gemeentehuis in Neerpelt moet worden opgetrokken met ruim 1,3 miljoen euro (inclusief btw). Dat bleek uit nazicht van de ingediende offertes. De vorige raming lag op 6,9 miljoen euro en wordt nu opgetrokken tot 8, 2 miljoen euro. “De stijging van de grondstoffen, energieprijzen en werklonen liggen hier natuurlijk aan de oorzaak”, stelde burgemeester Frank Smeets (cd&v). Oppositieraadslid Linda Vissers merkte op dat het schepencollege nog heel wat heeft bijgestuurd. “Dus de nieuwe kostenraming lag aanvankelijk nog hoger dan die 8 miljoen euro”, wilde ze weten. “Klopt, door wijzigingen in materiaalkeuzes hebben we enkele kosten kunnen drukken”, stelde Smeets. “In plaats van bijvoorbeeld keramische tegels wordt gekozen voor een betonnen gietvloer. Ook zullen we bestaande bibliotheekmeubels recupereren en laten aanpassen door onze technische dienst.” N-VA stemden tegen, Lijst Vissers en Groen onthielden zich.

Buurtweg: De gemeenteraad discussieerde lang over de Prinsenloopweg. Er werd een verzoek bij de gemeente ingediend om deze nauwelijks 70 meter lange trage weg te erkennen als gemeenteweg. De motivatie luidt dat de weg al 30 jaar publiek in gebruik zou zijn, maar een aanpalende bewoner ziet dit anders. Schepen Jaak Fransen stelde dat op basis van onder andere tegenstrijdige getuigenverklaringen en het gebrek aan materiële bewijzen, de gemeente niet kan overgaan tot een erkenning. “Onze beperkte onderzoeksmogelijkheden hebben niet kunnen bewijzen dat het hier gaat om een gemeenteweg. Dit wordt daarom beter uitgeklaard door een rechtbank die wel die middelen heeft om hier in alle onafhankelijkheid over te oordelen.” Oppositieraadslid Hans Proost (Groen) vond dit niet correct, en reageerde dat de indiener wel degelijk bewijsstukken zoals kaartmateriaal, had aangebracht. “Blijkbaar wordt er meer waarde gehecht aan de verklaringen van de aanpalende eigenaar. En de gemeente kan juist wel uitspraak doen, gezien het gemeentewegendecreet.”

Sloop: De gemeenteraad ging akkoord om gefaseerd een achttal verouderde gebouwen te slopen. Het gaat onder andere om de oude jongensschool in Lindel, een aanbouw tegen historische TIO-gebouw, de oude lokalen KSJ Kolis en de oude wasserij in de Kerkstraat. Ook de oude kantines Real Heesakker en De Es zullen gesloopt worden. De totale kost wordt geraamd op 220.000 euro.