Van Vlaanderen tot Hollywood: bekendheden paraderen steeds vaker in vintage en verkopen zelf ook kleding online

Vintage en tweedehands, je kan er in 2022 niet meer omheen. Met de klimaatverandering in het achterhoofd wordt fast fashion steeds meer taboe en dat hebben ook de celebs begrepen. Grote namen als Dua Lipa en Rihanna zijn niet vies van een dosis pre-loved kledij en zetten ons zo massaal aan het vintage shoppen. Of hoe tweedehands promoveerde van tweederangs naar eerste keus.