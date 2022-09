Viertal riskeert 12 maanden cel voor plannen van ripdeal in Maasmechelse plantage

Vier mannen riskeren elk 12 maanden cel omdat ze plannen hadden om een cannabisplantage in Maasmechelen te rippen. Ze werden door agenten betrapt in hun auto tijdens de observatie van het pand.

Op 9 juli 2019, rond 2.30 uur ’s nachts, controleerde een politiepatrouille van de politiezone LAMA een Mercedes die naast de weg met ontstoken lichten geparkeerd stond. In de auto lagen drie inzittenden hun roes uit te slapen. De agenten zagen hoe de bestuurder een broek en T-shirt droeg over een overall. “Omdat het zo’n verdachte situatie was, gingen ze over tot de controle van heel het voertuig”, aldus de procureur. In de auto werden verschillende werkhandschoenen, panty’s met kijkgaten, een breekijzer en een mes gevonden. In de GPS stond het adres van een vierde verdachte ingegeven.

Rippen

De mannen verklaarden eerst dat ze de wagen geparkeerd hadden omdat de auto in panne stond en ze niet verder konden rijden door een foutmelding op de boordcomputer. Maar al snel gingen ze over tot bekentenissen en vertelden ze hoe ze van plan waren een cannabisplantage te rippen in de straat waar ze geparkeerd stonden. De plantage is echter nooit teruggevonden tijdens het onderzoek. Van wie het plan van de ripdeal net kwam, is niet duidelijk omdat de vier verdachten tijdens hun verklaringen allemaal in elkaars richting wezen.

Vrijspraak

De procureur vraagt voor elke verdachte een celstraf van 12 maanden en een geldboete van 800 euro. “De plantage is nooit gevonden, maar ik meen dat het niets afdoet aan de intenties van die mensen. Ze zijn ook niet uit eigen beweging gestopt met het uitvoeren van de plannen, wel door de tussenkomst van de politie.”

De advocaten van de verdachten vragen de vrijspraak. “De situatie was duidelijk: die jongeren lagen met hun zatte patatten te slapen in een geparkeerde auto. Is dat een poging om een plantage te rippen? Naar mijn mening niet”, zo klonk het bij een van de raadslieden.

Vonnis volgt op 30 september.