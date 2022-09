Nieuw gemeentehuis Pelt zet zondag deuren open

Pelt

De inwoners van Pelt kunnen zondag voor de eerste keer een kijkje gaan nemen in hun nieuwe gemeentehuis. De fusiegemeente besloot alle gemeentelijke diensten te centraliseren op één locatie: in het gemeentehuis aan de Oude markt in Overpelt. De gemeente investeerde bijna 7 miljoen euro in een nieuwe blok, die tegen het bestaande gebouw werd geplaatst. De werken zijn intussen afgerond. En zondag zijn de Peltenaren welkom voor een rondleiding.