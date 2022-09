Dievenbende gebruikt smoes om vrouw te overtuigen: “Bidden bij urne van overleden man”

Op 14 juli 2019 zette een patrouille van de politiezone LAMA een verloederde Ford Fiesta aan de kant nadat de nummerplaat niet overeenstemde met het type auto waarvoor die ingeschreven was. Het uiterlijk van de bestuurder deed bij de agenten meteen een belletje rinkelen. Vooral zijn opvallend kapsel, met opgeschoren haren en een paardenstaart, en zijn speciale tatoeage in de hals kwamen overeen met de persoonsbeschrijving in een ander dossier rond een diefstalpoging bij een 78-jarige vrouw in Lanaken eerder dat jaar.

Taart eten en bidden

Op 13 maart 2019 werd de vrouw aangesproken door twee mannen terwijl ze in de tuin aan het werken was. Het duo vroeg haar of ze hun haar konden laten knippen door haar echtgenoot. De vrouw bracht hen het nieuws dat haar man al eventjes overleden was. “Toen vroegen die mannen om de urne van haar overleden echtgenoot te mogen zien. Ze vertelden de vrouw dat ze terug zouden komen met taart om samen te bidden”, aldus de procureur die de vreemde smoes van de mannen uit de doeken deed.

“Een van de mannen stond een uur later terug voor haar deur met een taart in de handen en een vrouw aan zijn zijde. Ze kwamen inderdaad om te bidden, zeiden ze.” De vrouw liep het tweetal opnieuw binnen, maar toen ze even later naar de keuken wilde gaan stond ze in de hal van haar woning plots oog in oog met nog een derde onbekende man. De kasten en lades op de bovenverdieping waren doorzocht, maar op het eerste zicht werd er niets gestolen.

Volle winkelkar

De dievenbende kon ook nog gelinkt worden aan een twee diefstalpoging op 24 januari 2019, bij een man uit Maasmechelen. “Toen stonden er twee vrouwen voor de deur. De man deed open en werd meteen gekust door een van hen. Ze waren zogezegd op zoek naar een vriendin. Toen hij de vrouwen binnenliet, zag hij niet veel later door het raam een onbekende man bij de voordeur staan”, aldus de aanklager.

Tot slot werden de vier verdachten op 10 april 2019 volgens de procureur ook gezien op camerabeelden aan de Aldi in Maasmechelen nadat een ooggetuige zag hoe ze een volle winkelkar buiten reden via de ingang en de goederen in hun auto laadden zonder te betalen.

Camerabeelden

Volgens de aanklager zijn de verklaringen van de getuigen en de slachtoffers geloofwaardig en worden ze grotendeels ondersteund door beeldmateriaal van bewakingscamera’s, persoonsbeschrijvingen en herkenningen via fotocollages. Zo is de man met opvallende tatoeage in de hals op 14 juni te zien met een taart in zijn handen aan de uitgang van de Spar vlakbij de woning van de bejaarde vrouw.

“Hij geeft toe dat hij die taart gekocht heeft”, zo stelt zijn advocaat meester Hans Valkenborg. “Maar hij zegt dat hij dat deed op vraag van twee jongeren en dat hij er voor de rest niets mee te maken heeft.” Ook voor de tweede diefstalpoging bij het slachtoffer in Maasmechelen, vraagt Valkenborg de vrijspraak. “Ik snap dat die man dat een eigenaardige situatie vond en dat hij aangifte deed bij de politie. Maar eigenlijk is er toch nergens sprake van een poging diefstal?”. Ondergeschikt vraagt hij voor de man en zijn echtgenote, die als een van de vrouwelijke beklaagden werd geïdentificeerd, een werkstraf. De twee andere verdachten lieten verstek gaan.

Vonnis volgt op 30 september.