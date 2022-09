Eupen strikt Ghanese international Wakaso

Wakaso brengt heel wat internationale ervaring met zich mee. De middenvelder bracht het grootste deel van zijn carrière door in Spanje bij clubs als Villareal, Espanyol, Las Palmas, Granada en lavés. Daarnaast pakte hij de dubbel met Celtic in 2015 en werd hij Chinees kampioen met Jiangsu Suning in 2020. In 2014 maakte hij deel uit van de Ghanese selectie op het WK in Brazilië. (ThSt)