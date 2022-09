Mark van Bommel kan met Antwerp record uit 1930 evenaren: “Net nu mogen we niet te hard van stapel lopen”

“Het is rustig, dat betekent dat het goed gaat”, wandelde Mark van Bommel goed geluimd de perszaal binnen vrijdagmiddag. Na zes opeenvolgende competitiezeges kan hij met Antwerp zondag geschiedenis schrijven door de 21 op 21 uit 1930 te evenaren. “Het geloof stijgt en mensen praten erover, maar net nu moeten we rustig blijven.”

“Dat we op recordkoers zitten betekent dat we het goed doen”, blikte Van Bommel vooruit op de komst van Westerlo. “Het geloof stijgt, en mensen praten erover, maar we mogen er nu niet op beginnen azen of te hard van stapel lopen. Op een dag volgt die eerste nederlaag toch, en wat ga je dan doen?”

Belgische Van Bommel

Van Bommel wil promovendus Westerlo niet onderschatten. “In die fase zitten we nog lang niet, dat je als topclub kunt zeggen: ‘Vandaag wordt het 2-0 of 3-0. De Belgische competitie is bovendien moeilijker dan ik dacht. In Nederland kan je, met alle respect, een aantal tegenstanders opsommen waarvan je zeker wint. Dat kun je in België vergeten. In Nederland móét je voetballen ten koste van alles. Hier hoeft dat niet, en dat vind ik prima.”

“Of ik dan meer een Belgische dan een Nederlandse trainer ben? Kijk, ik ben vlakbij de Nederlandse grens opgegroeid. (lacht) We willen graag mooi voetbal brengen, maar uiteindelijk draait het om winnen.”

Stengs inzetbaar, zorgen om Engels

Om een zevende opeenvolgende competitiezege te boeken kan Van Bommel rekenen op een extra wapen. Nieuwkomer Calvin Stengs is speelgerechtigd en kan starten als het moet. Ook Muja traint weer mee. Frey en Balikwisha blijven out, net als Engels. Rond die laatste is het al een tijdje stil. Engels viel in de lente uit met een achillespeesblessure en leek tijdens de zomerstage stilaan klaar voor een comeback.

“Erna kreeg Björn weer last”, gaf Van Bommel een stand van zaken. “Hij bezocht extern een aantal dokters om de blessure onder controle te krijgen en de stap weer naar de groep te zetten, maar het gaat langzamer dan we hadden verwacht. Dit is vooral rot voor hem. Hij revalideerde al zo lang en viel dan weer out. Ga daar mentaal maar eens mee om. We proberen hem zo goed mogelijk te helpen.”