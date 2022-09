Donovan Mitchell verlaat Utah Jazz voor Cavaliers

Donovan Mitchell verlaat Utah Jazz voor Cleveland Cavaliers in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA, zo werd donderdag bekendgemaakt.

In ruil voor de shooting guard ontvangt Jazz drie spelers: Collin Sexton, de Fin Lauri Markkanen en Ochai Agbaji. Vorig seizoen was Mitchell gemiddeld goed voor 25,9 punten, 5,3 assists en 4,2 rebounds per wedstrijd.

Eerder deed Utah Jazz de Fransman Rudy Gobert reeds van de hand. Hij verhuisde naar Minnesota. In ruil kwamen vijf spelers naar Salt Lake City: Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Walker Kessler en Jarred Vanderbilt.