Noorwegen houdt laatste kolenmijn langer open

Mijn 7 op Spitsbergen, een eiland in de Noordelijke IJszee, zal tot midden 2025 kolen blijven leveren aan de Europese industrie, voornamelijk de staalfabrikanten. “Er is oorlog en er heerst grote onzekerheid over toegang tot belangrijke grondstoffen”, aldus de Noorse minister van Industrie Jan Christian Vestre. “Dat geldt ook voor de staalproductie in Europa, waar we volledig afhankelijk van zijn.”

Het staatsbedrijf Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) heeft de afgelopen twee decennia al zijn grote kolenmijnen op Spitsbergen gesloten. Alleen een kleine mijn bleef open om de lokale energiecentrale te blijven voorzien en om de export van kolen te garanderen.

Milieubewegingen roepen Noorwegen al jaren op om de winning van kolen te beëindigen.