Bijna 1 op de 2 Belgen is digitaal kwetsbaar, ondanks toenemende digitalisering

Bijna één op de twee Belgen is digitaal kwetsbaar, ondanks de digitalisering, die sinds 2019 alleen maar toegenomen is. Zo blijkt vrijdag uit de resultaten van de nieuwe ‘Barometer Digitale Inclusie’. Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting legden onderzoeksteams van de UCLouvain en de VUB drie grote digitale kloven bloot. “Technologie verandert onze samenleving in ijltempo. Maar niet iedereen surft vlot mee op de digitale golf”, klinkt het.

De onderzoekers vergeleken de cijfers van 2021 met die van 2019. Opvallend - in de context van de versnelde digitalisering - is het toenemende niveau van kwetsbaarheid, maar ook de duidelijke verschillen tussen bepaalde groepen.

Die eerste factor valt te verklaren doordat digitale vaardigheden steeds moeten worden bijgeschaafd, terwijl het aanleren ervan eerder veel tijd vergt. Zo is 46 procent van de Belgen tussen 16 en 74 jaar digitaal kwetsbaar. In 2019 lag dit cijfer nog op 40 procent. In Wallonnië (49 procent) ligt dit niveau wat hoger dan in Vlaanderen (46 procent) en Brussel (39 procent).

Bovendien is de mate van kwetsbaarheid niet voor iedereen hetzelfde: zo lopen personen met een laag inkomen of opleidingsniveau meer risico op uitsluiting. “We zien grote structurele ongelijkheid bij kwetsbare groepen in ons land”, verklaart VUB-onderzoekster Ilse Mariën.

Financieel kwetsbare groepen hebben ook het minst toegang tot het internet. In 2021 beschikte 92 procent van de huishoudens over een internetverbinding thuis. Maar de kloof tussen huishoudens met een hoog inkomen (98 procent) ten opzichte van de huishoudens met een laag inkomen (82 procent) blijft opvallend.

Diezelfde breuklijn herkennen de onderzoekers op het gebied van digitale diensten. Tussen 2019 en 2021 is het gebruik van essentiële digitale diensten, zoals e-commerce en e-banking, algemeen gestegen. Toch blijken deze toegankelijker voor bevoorrechte groepen. Zo is er een kloof van ongeveer dertig procent bij zowat alle diensten, enkel op het gebied van e-administratie verkleint dat verschil (7 procent).

“De verhoging in toegang tot digitale tools en het internet en het verhoogd gebruik ervan worden duidelijk niet gevolgd door een verbetering van de digitale vaardigheden”, concludeert Mariën. “We zijn er ook niet in geslaagd om als samenleving de meest kwetsbaren te betrekken. Daarom moeten we blijven inzetten op digitale inclusie, maar ook op de ontwikkeling van alternatieve kwalitatieve oplossingen.”