Frankrijk geshockeerd door video van 14-jarigen die 89-jarige vrouw in elkaar slaan “voor amper 30 euro”

In het Zuid-Franse Cannes hebben drie tieners maandag een hoogbejaarde vrouw in elkaar geslagen. De zaak beroert de gemoederen in Frankrijk, waar men deze zaak bestempelt als een symptoom van “de verwildering” van de maatschappij.

De vrouw werd maandagnamiddag bewusteloos gevonden op de grond in de wijk La Bocca. De hulpdiensten gingen er eerst van uit dat de vrouw onwel was geworden, maar uit bewakingsbeelden bleek dat ze in elkaar werd geslagen door drie 14-jarigen, die haar hadden achtervolgd en beroofd. Volgens Franse media zou het trio amper dertig euro buit hebben gemaakt.

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht met verschillende breuken en een hersenbloeding. Ze bevindt zich vrijdag nog steeds in het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

Eén van de daders meldde zich na de gebeurtenissen bij de politie, zijn twee kompanen – die bekend waren bij het gerecht – werden vervolgens snel opgepakt. De twee ontkenden hun betrokkenheid eerst nog, tot ze geconfronteerd werden met de beelden. Ze zouden volgens Franse media “geen blijk van spijt, of ook maar van enig besef van de ernst van de feiten”.

De beelden van de bewakingscamera werden verspreid op sociale media, en beroeren de gemoederen in de Franse publieke opinie. David Lisnard, de burgemeester van Cannes, schreef op Twitter dat “als het mijn moeder geweest was, zou ik nu in de gevangenis zitten”.

